NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля

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Украинский телеканал NewsOne решил оказаться от проведения телемарафона с российским пропагандистским каналом Россия 1. Об этом заявили в редакции подконтрольного Виктору Медведчуку канала.

Решение принято, как выразились на канале, "из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

На NewsOne посетовали, что планировали организовать "первый неполитический телемост между людьми из Украины и России", который должны были вести "далекие от политики" ведущие. В редакции убеждены, что это "возвращение времен прямого запугивания и давления на журналистские свободы".

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил украинцев "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие.

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