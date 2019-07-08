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08.07.2019, 13:21

NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля

NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля - Фото
Иллюстрация:LIGA.net

На украинском канале заявили об "угрозах" и "запугивании" сотрудников

Украинский телеканал NewsOne решил оказаться от проведения телемарафона с российским пропагандистским каналом Россия 1. Об этом заявили в редакции подконтрольного Виктору Медведчуку канала.

Решение принято, как выразились на канале, "из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

На NewsOne посетовали, что планировали организовать "первый неполитический телемост между людьми из Украины и России", который должны были вести "далекие от политики" ведущие. В редакции убеждены, что это "возвращение времен прямого запугивания и давления на журналистские свободы".

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил украинцев "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие.

Смотрите также: Зеленский записал видео с реакцией на телемост пропагандистов

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Теги: NewsOne, пропаганда, россия 1, телемост
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