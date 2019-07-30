Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne - Фото
ТВ (фото - pixabay.com)
30.07.2019, 13:06

Внеплановая проверка телеканала прошла из-за его намерений провести телемост с российскими пропагандистами

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne, аффилированного с Виктором Медведчуком. Об этом заявил член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский в комментарии Интерфакс-Украина.

Как заявил Костинский, проверка состоялась и сейчас готовится проект решения о рассмотрении результатов проверки. 

"Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть", - уточнил член Нацсовета. 

На вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

По мнению Костинского, если факты "разжигания вражды" подтвердятся, то, по его прогнозу, будут применены санкции.  

По словам Костинского, в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом Россия 1, и ряд других фактов.

Внеплановая проверка телеканала прошла из-за намерений провести телемост с российским пропагандистским каналом.

Подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля. 

8 июля NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля. 

9 июля Нацсовет телевидения и радиовещания анонсировал внеплановую проверку телеканала. 

Напишите нам
NewsOne вещание проверка телемост
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 