Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne, аффилированного с Виктором Медведчуком. Об этом заявил член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский в комментарии Интерфакс-Украина.

Как заявил Костинский, проверка состоялась и сейчас готовится проект решения о рассмотрении результатов проверки.

"Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть", - уточнил член Нацсовета.

На вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

По мнению Костинского, если факты "разжигания вражды" подтвердятся, то, по его прогнозу, будут применены санкции.

По словам Костинского, в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом Россия 1, и ряд других фактов.

Внеплановая проверка телеканала прошла из-за намерений провести телемост с российским пропагандистским каналом.

Подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля.

8 июля NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля.

9 июля Нацсовет телевидения и радиовещания анонсировал внеплановую проверку телеканала.