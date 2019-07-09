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09.07.2019, 13:12

Нацсовет идет на NewsOne с внеплановой проверкой

Нацсовет идет на NewsOne с внеплановой проверкой - Фото
Скриншот из видеозаписи

Если проверка выявит нарушения, это даст основания подавать в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание

Нацсовет телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку аффилиированного с Виктором Медведчуком телеканала NewsОne. За это решение проголосовано единогласно, заседание транслировали в YouTube-канале регулятора.  

NewsOne проверят по статьям закона, по которым канал уже проверяли ранее.

"Это означает, что если мы докажем факты разжигания вражды в отношении отдельных групп украинского общества, где их неоднократно участники передач называют "фашистами", это уже будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд об аннулировании лицензии", - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.

Вчера он сообщил, что для отзыва лицензии регулятор не имеет полномочий - и будет просить их у правительства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ зарегистрировала уголовное дело о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста. СБУ получено допросить депутата партии ОПЗЖ Тараса Козака (владелец канала) и генпродюсера Василия Голованова.

Читайте также: Что именно не так с телемостом? Неполитический анализ

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Теги: NewsOne, вещание, проверка, пропаганда, лицензия
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