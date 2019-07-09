Нацсовет не имеет права отозвать лицензию телеканала - Костинский

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет полномочий для прекращения действия лицензий телеканала и будет просить их у правительства. Об этом член национального совета Сергей Костинский вчера, 8 июля, рассказал в эфире телеканала Прямой.

Костинский сообщил, что сегодня в 11:00 в Нацсовете состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о заявленном недавно телемосте NewsOne с российским пропагандистским телеканалом.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake news. Поэтому мы планируем обратиться к парламенту, внести эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - пояснил Костинский.

Он добавил, что, поскольку заседание будет открытым, туда могут прийти и представители правоохранительных органов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что его ведомство зарегистрировало уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста. В рамках расследования дела ГПУ поручила СБУ допросить владельца NewsOne Тараса Козака и генпродюсера канала Василия Голованова.