Владельца ZiK, 112 и NewsOne допросили по статье о терроризме

Тарас Козак (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Владельца телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, депутата из фракции Оппозиционная платформа - За життя Тараса Козака допросили по трем статьям, включая терроризм. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям, одна статья - это терроризм, вторая статья - это финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак.

Он сообщил, что среди вопросов упоминалась попытка провести на канале NewsOne телемост с Россией. Допрос, по словам Козака, длился полчаса - сорок минут.

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