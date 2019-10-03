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Владельца ZiK, 112 и NewsOne допросили по статье о терроризме

Владельца ZiK, 112 и NewsOne допросили по статье о терроризме - Фото
Тарас Козак (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)
03.10.2019, 14:48

На допросе упоминался скандал с попыткой провести телемост с Россией

Владельца телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, депутата из фракции Оппозиционная платформа - За життя Тараса Козака допросили по трем статьям, включая терроризм. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям, одна статья - это терроризм, вторая статья - это финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак. 

Он сообщил, что среди вопросов упоминалась попытка провести на канале NewsOne телемост с РоссиейДопрос, по словам Козака, длился полчаса - сорок минут.

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Тарас Козак допрос NewsOne терроризм ZIK 112
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