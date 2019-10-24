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В партии у Порошенко утверждают, что выиграли суд у NewsOne

В партии у Порошенко утверждают, что выиграли суд у NewsOne - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
24.10.2019, 06:22

В Facebook партия пишет, что выиграла во всех трех инстанциях: там подтвердили право фракции и ее спикеров на свою точку зрения о процессах в стране

В партии у пятого президента Петра Порошенко утверждают, что выиграли суд по иску телеканала NewsOne "о защите деловой репутации" и отстояли право нардепов и фракций в Раде на свободу выражения собственной позиции. Об этом пресс-служба Евросолидарности пишет в Facebook.

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Как изложено у партии, кассационный суд Верховного суда определил, что формулировки, которые фракция использовала в заявлении – об "антигосударственных и антиукраинские высказываниях и фактах, которые ретранслирует канал", а также о "соответствии риторики СМИ темникам Кремля и месседжам российской пропаганды" – являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая вредит деловой репутации NewsOne.

Суд также отметил, что заявления фракций в Раде по оценке деятельности институтов защищены ст. 80 Конституции (нардепы не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету).

NewsOne пока не отреагировал на это сообщение.

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