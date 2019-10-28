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"Что, бессмертный?". Силовики проверят слова депутата о Зеленском

"Что, бессмертный?". Силовики проверят слова депутата о Зеленском - Фото
София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
28.10.2019, 13:25

Нардеп из Европейской солидарности рассуждала об угрозе жизни президента

Фракция Слуга народа обратится в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку высказываниям депутата из фракции Европейская солидарность Софии Федины относительно президента Владимира Зеленского. Об этом на заседании согласительного совета парламента заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.

26 октября Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео, на котором Федина, комментируя беседу Зеленского с добровольцами в Золотом, в частности, говорит: "Президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный... там ненароком может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают, но, честно говоря, красиво было бы, чтобы все это произошло во время московских обстрелов, когда кто-то снова в голубой рубашке приперся на передовую..."

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Комментируя это видео, Корниенко сказал: "Мы считаем во фракции Слуга народа, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, а есть просто люди, заповеди божьи, нельзя прилюдно желать человеку таких вещей... что касается народного депутата, будем просить правоохранительные органы разобраться и просим прокомментировать фракцию Европейская солидарность эту ситуацию".

После заседания согласительного совета спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге подчеркнул, что такие высказывания недопустимы, особенно для народного депутата. По его словам, сегодня были обращения от депутатов о том, чтобы заявления Федины были рассмотрены на заседании регламентного комитета. "Я думаю, что это тоже будет правильно, и пусть регламентный комитет даст свое заключение", - сказал Разумков.

  • В штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находятся в Золотом якобы нелегально, а сам Зеленский констатировал, что некоторые разговоры "были эмоциональными".
  • Вчера в МВД заявили, что оружие добровольцев вывезли из поселка.

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Владимир Зеленский Золотое добровольцы Дмитрий Разумков Александр Корниенко София Федына
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