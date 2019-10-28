Зеленский и добровольцы в Золотом: появилось полное видео беседы

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Позавчера, когда президент побывал в Золотом-4 у линии разграничения огня, у него возникла перепалка с добровольцами, которые против отвода войск ВСУ

Появилось полное видео встречи президента Владимира Зеленского с противниками отвода войск ВСУ на участке в Золотом-4 в Луганской области. Запись опубликовал у себя в YouTube региональный ресурс НикВести.

В ходе разговора Зеленский призвал участников акции против отвода украинских войск вывезти оружие, которое они привезли с собой в поселок. Возникла перепалка. Беседа завершилась, судя по прошлым опубликованным ее фрагментам, ничем и на повышенных тонах.

Смотрите видео: Зеленский показал свое видео поездки в Золотое

Справка. 26 октября 2019 года появилось видео, на котором Зеленский в Золотом общается с мужчиной в военной форме. Когда тот попытался рассказать президенту о требованиях участников массовых акций против формулы Штайнмайера, президент ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

  • В штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находятся в Золотом якобы нелегально, а сам Зеленский констатировал, что некоторые разговоры "были эмоциональными".
  • Вчера в МВД заявили, что оружие добровольцев вывезли из поселка.

Смотрите видео: Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом

Видео: НикВести HD (использованы кадры канала НАШ и Майдан-Хулиган)

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Теги: Золотое, добровольцы, разведение войск
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