Зеленский и добровольцы в Золотом: появилось полное видео беседы

Появилось полное видео встречи президента Владимира Зеленского с противниками отвода войск ВСУ на участке в Золотом-4 в Луганской области. Запись опубликовал у себя в YouTube региональный ресурс НикВести.
В ходе разговора Зеленский призвал участников акции против отвода украинских войск вывезти оружие, которое они привезли с собой в поселок. Возникла перепалка. Беседа завершилась, судя по прошлым опубликованным ее фрагментам, ничем и на повышенных тонах.
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Справка. 26 октября 2019 года появилось видео, на котором Зеленский в Золотом общается с мужчиной в военной форме. Когда тот попытался рассказать президенту о требованиях участников массовых акций против формулы Штайнмайера, президент ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".
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Видео: НикВести HD (использованы кадры канала НАШ и Майдан-Хулиган)