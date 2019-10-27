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МВД: Из Золотого-4 вывезли легальное оружие ветеранов

МВД: Из Золотого-4 вывезли легальное оружие ветеранов - Фото
Президент в Золотом (скриншот видео Facebook Владимир Зеленский)
27.10.2019, 21:17

В поселок намерены направить Национальную гвардию

Легальное оружие, которое находилось у ветеранов-добровольцев в Золотом-4 Луганской области, вывезено из поселка. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

Он уточнил, что в районе Золотого-4 и Катериновки, где готовится разведение войск, находится лишь безоружная группа волонтеров. Там же, по данным Трояна, работают шесть патрулей Нацполиции и пункт приема граждан. Также сообщается о решении руководства Операции объединенных сил направить туда Национальную гвардию. 

"Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заявил Троян и добавил, что правоохранители продолжат проводить антидиверсионную работу в районе разведения войск.

  • На днях Золотое посетил президент Владимир Зеленский - смотреть видео поездки.
  • Вчера было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Когда мужчина попытался рассказать президенту о требованиях участников акций против формулы Штайнмайера, Зеленский ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".
  • Позже в штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находятся в Золотом нелегально. 
  • Сегодня лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что ветераны не намерены покидать территорию Золотого.

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Донбасс оружие Золотое нацгвардия разведение войск
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