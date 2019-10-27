Зеленский показал, как прошла его поездка в Золотое: видео

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видео о двухдневной поездке на Донбасс - в поселок Золотое Луганской области.
Вечером президент проследовал через одноименный пункт пропуска. Позже начальник Генштаба Руслан Хомчак познакомил Зеленского с военными, несущими дислокацию в указанном районе. Бойцы пригласили главнокомандующего на совместный ужин. На записи во время ужина один из военных заявил президенту, что поселок Золотое практически не подпадает под разведение войск.
На следующий день Зеленский провел совещание в местной школе и объявил о назначении нового главы Луганской ОГА - Сергея Гайдая. Как идет речь в видео, ночевал Зеленский в доме одного из местных жителей. Также президент успел пообщаться в местной школе с учителями, а на улице - с жителями поселка.
Отдельно в видео уделено внимание общению Зеленского с противниками разведения войск в Золотом, с которыми президент, как известно, имел перепалку. В ходе разговора Зеленский призвал их вывезти из поселка свое оружие.
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