Зеленский показал, как прошла его поездка в Золотое: видео

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Президент провел в прифронтовой зоне два дня

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видео о двухдневной поездке на Донбасс - в поселок Золотое Луганской области.

Вечером президент проследовал через одноименный пункт пропуска. Позже начальник Генштаба Руслан Хомчак познакомил Зеленского с военными, несущими дислокацию в указанном районе. Бойцы пригласили главнокомандующего на совместный ужин. На записи во время ужина один из военных заявил президенту, что поселок Золотое практически не подпадает под разведение войск.

На следующий день Зеленский провел совещание в местной школе и объявил о назначении нового главы Луганской ОГА - Сергея Гайдая. Как идет речь в видео, ночевал Зеленский в доме одного из местных жителей. Также президент успел пообщаться в местной школе с учителями, а на улице - с жителями поселка.

Отдельно в видео уделено внимание общению Зеленского с противниками разведения войск в Золотом, с которыми президент, как известно, имел перепалку. В ходе разговора Зеленский призвал их вывезти из поселка свое оружие.

  • Вчера было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Когда мужчина попытался рассказать президенту о требованиях участников акций против формулы Штайнмайера, Зеленский ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".
  • Позже в штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находятся в Золотом нелегально. Сам Зеленский констатировал, что некоторые разговоры в Золотом "были эмоциональными".

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Золотое, разведение сил
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