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Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации - Фото
Cергей Гайдай фото hromadske.ua
26.10.2019, 16:34

Новый глава ОГА родом из Северодонецка Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Другим указом Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

20 октября Кабинет министров согласовал назначение Гайдая на должность главы Луганской ОГА.

Гайдай родом из Северодонецка Луганской области. Имеет экономическое и управленческое образование. С сентября 2015 до ноября 2018 года - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

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Владимир Зеленский Луганск президент Луганская ОГА Сергей Гайдай
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