Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Другим указом Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
20 октября Кабинет министров согласовал назначение Гайдая на должность главы Луганской ОГА.
Гайдай родом из Северодонецка Луганской области. Имеет экономическое и управленческое образование. С сентября 2015 до ноября 2018 года - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
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