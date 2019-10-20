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Кабмин согласовал глав сразу пяти облгосадминистраций: кто они

Кабмин согласовал глав сразу пяти облгосадминистраций: кто они - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.10.2019, 19:02

Могут смениться председатели Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской и Черниговской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение председателей Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций.

Соответствующие решение члены правительства приняли на заседании 20 октября, передает пресс-служба Кабмина.

Назначены:

- Алексей Чернышев на должность председателя Киевской ОГА;

- Андрей Балонь - на должность председателя Кировоградской ОГА;

- Сергей Гайдай - на должность председателя Луганской ОГА;

- Алексей Кучер - на должность председателя Харьковской ОГА;

- Андрей Прокопенко - на должность председателя Черниговской ОГА.

Также правительство согласовало назначение Дениса Клюшникова заместителем председателя Донецкой ОГА, Максима Скрыпника - замглавы Днепропетровской ОГА и Ивана Федорова - первым зампредседателя Запорожской ОГА.

Новый претендент на пост главы Киевской ОГА Алексей Чернышев - бизнесмен, инвестор, родился 4 сентября 1977 года в Харькове. Окончил Харьковский гуманитарный университет Народная украинская академия по специальности Экономика предприятия. В 2014 году Чернышев основал инвестиционную компанию VI2 Partners. Офисы компании работают в Киеве и Вене. В 2017 году VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов Фуршет у Auchan Group. В 2014 году основал Kyiv Vision Foundation для поддержки культурных проектов.

Сегодня председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян заявил, что подал в отставку.

Кировоградскую ОГА сейчас временно возглавляет Светлана Лобанова. Ее вероятный преемник Андрей Балонь - бывший заместитель председателя Херсонской ОГА.

Виталия Комарницкого, назначенного на должность председателя Луганской ОГА 5 июля, заменит, как ожидается, Сергей Гайдай (1976 г.р.) - украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе, избирательным и политическим технологиях.

Председателем Харьковской ОГА с октября 2016 года является Юлия Светличная. Кабмин 6 сентября согласовал ее повторное назначение на эту должность, а 7 октября Светличная подала декларацию в качестве кандидата на должность заместителя секретаря СНБО. Ее возможный преемник Алексей Кучер - народный депутат от партии Слуга народа, который победил на парламентских выборах в мажоритарном округе №179 в Харьковской области.

Черниговскую ОГА сейчас временно возглавляет Наталья Романова. Претендент на эту должность Андрей Прокопенко окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2015 года возглавляет компанию Прокопенко и партнеры, специализирующейся на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

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