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Глава Киевской ОГА решил уйти в отставку: документ

Глава Киевской ОГА решил уйти в отставку: документ - Фото
Михаил Бно-Айриян (фото - facebook.com/mykhailo.bnoairiian)
20.10.2019, 12:08

Михаил Бно-Айриян занимал должность главы Киевской областной государственной администрации более трех месяцев

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил у себя в Facebook, обнародовав копию заявления.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - отмечается в заявлении.

Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился во львовской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в российском МГИМО ("международный нефтегазовый бизнес").

В 2012 году обучался госуправлению по программе МИД Сингапура.

Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах, отвечая за двустороннее сотрудничество в сфере ТЭК. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко по странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После победы Майдана Бно-Айриян работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016-го - в Укрэнерго, где дошел до должности замдиректора по коммуникациям и международному сотрудничеству.

  • 10 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян.
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Владимир Зеленский Михаил Бно-Айриян
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