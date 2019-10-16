Харьковский горсовет подал в суд на Кабмин

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Харьковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к правительству. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд просят обязать Кабмин утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Ответчиком в иске, помимо правительства, являются третьи лица - Министерство культуры, молодежи и спорта, а также Украинский институт национальной памяти.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправной бездеятельность КМУ, заключающуюся в неутверждении Единого национального реестра памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов, как это предусмотрено соответствующим законом", - отметили в ОАСК.

И добавили, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по этому иску.

Как сообщалось, ранее з аместитель прокурора Автономной республики Крым (прокуратура располагается в Киеве) подал в суд на Кабмин из-за ограничений по выплатам для переселенцев.

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