Заместитель прокурора Крыма подал в суд на Кабмин: суть иска

Заместитель прокурора Автономной республики Крым (прокуратура располагается в Киеве, - ред.) подал в суд на Кабинет министров из-за ограничений по выплатам для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Судом открыто производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно в Ощадбанке. В ОАСК говорят, что иск будет рассматриваться по правилам общего производства, подготовительное заседание назначили на 4 декабря.
Таким образом истец оспаривает постановление правительства, в котором Ощадбанк определен как единственный банк для проведения выплат переселенцам. По мнению представителя прокуратуры АРК, который подал в суд, документ Кабмина не соответствует Конвенции о защите прав человека, закону о правах переселенцев и "нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента".
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