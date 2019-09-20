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Заместитель прокурора Крыма подал в суд на Кабмин: суть иска

Заместитель прокурора Крыма подал в суд на Кабмин: суть иска - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)
20.09.2019, 19:17

Подготовительное заседание по делу пройдет в начале декабря

Заместитель прокурора Автономной республики Крым (прокуратура располагается в Киеве, - ред.) подал в суд на Кабинет министров из-за ограничений по выплатам для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Судом открыто производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно в Ощадбанке. В ОАСК говорят, что иск будет рассматриваться по правилам общего производства, подготовительное заседание назначили на 4 декабря.

Таким образом истец оспаривает постановление правительства, в котором Ощадбанк определен как единственный банк для проведения выплат переселенцам. По мнению представителя прокуратуры АРК, который подал в суд, документ Кабмина не соответствует Конвенции о защите прав человека, закону о правах переселенцев и "нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента".

  • Ранее в МинВОТ отметили, что выплачивать украинские пенсии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти - невозможно.

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прокуратура крыма соцвыплаты Ощадбанк окружной административный суд киева иск в суд
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