Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 06:45

В МинВОТ объяснили по выплатам пенсий в оккупированном Донбассе

В МинВОТ объяснили по выплатам пенсий в оккупированном Донбассе - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Вадима Черныша, в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе пока работу банков восстановить невозможно

Выплачивать украинские пенсии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти - невозможно. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - сказал Черныш.

По его словам, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия, которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях Донбасса. "Важно также ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях", - сказал он. Для этого, по его словам, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение блокпостов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ордло, вадим черныш, пенсии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 