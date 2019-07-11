В МинВОТ объяснили по выплатам пенсий в оккупированном Донбассе

Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выплачивать украинские пенсии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти - невозможно. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - сказал Черныш.

По его словам, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия, которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях Донбасса. "Важно также ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях", - сказал он. Для этого, по его словам, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение блокпостов.