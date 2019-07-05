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05.07.2019, 18:30

Зеленский хочет "ментально вернуть" украинцев из ОРДЛО

Зеленский хочет "ментально вернуть" украинцев из ОРДЛО - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению президента, чтобы "ментально вернуть" людей из оккупированного Донбасса, нужна стабильная выплата пенсий и удобное пересечение блокпостов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Краматорск, представляя нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Будем откровенными... не позавидуешь в целом руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложная территории Украины, и за Донбассом пристально следит весь мир. Самое главное - сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный", - сказал он.

Среди основных проблем - прекращение огня. Украина передает "постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, конечно, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши, украинцы", сказал он.

Также остро стоит вопрос водоснабжения. "Мы хотим на уровне правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения от воды Донбасса", - сказал он.

"Важно также ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях", - сказал он. Для этого, по его словам, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение блокпостов.

Ранее о "ментальном возвращении" заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Ключевым видом оружия в этой войне является информация…Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего исходит от российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий…", - сказал он. 

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Теги: Владимир Зеленский
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