Иск из-за нового правописания. На Кабмин снова подали в суд

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

В Окружнной административный суд Киева поступил еще один иск к правительтву из-за нового украинского правописания. Об этом во вторник сообщила прес-служба суда.

Истец просит суд признать незаконным и отменить постановление Кабмина от 22 мая, которым было утверждено новое правописание. В иске заявлено, что правительство якобы вышло за пределы своих полномочий во время принятия данного решения. Судом решается вопрос об открытии производства по делу.

Новое украинское правописание вступило в силу 3 июня.

В Минобразования пояснили, что переход на него пока добровольный.

6 июня в окружном админсуде Киева уже обжаловали новое правописание. Это сделала мать школьницы, подав соответствующий иск. По этому делу суд уже провел два подготовительных заседания.

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