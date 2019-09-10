Иск из-за нового правописания. На Кабмин снова подали в суд

В Окружнной административный суд Киева поступил еще один иск к правительтву из-за нового украинского правописания. Об этом во вторник сообщила прес-служба суда.
Истец просит суд признать незаконным и отменить постановление Кабмина от 22 мая, которым было утверждено новое правописание. В иске заявлено, что правительство якобы вышло за пределы своих полномочий во время принятия данного решения. Судом решается вопрос об открытии производства по делу.
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