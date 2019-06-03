Сегодня вступят в силу изменения в украинском правописании

Оксана Маркарова и Владимир Гройсман (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 3 июня, после публикации на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук вступает в силу новая редакция украинского правописания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания и будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

22 мая Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания с учетом "новейших языковых явлений". Это, в частности, касается слов иноязычного происхождения, окончаний российских фамилий и транслитерации.



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