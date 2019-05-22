Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Иллюстративное фото (Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания, передает Укринформ.

Новая редакция была приняла для защиты конституционных положений о государственном языке и унификации норм.

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Новую редакцию правописания предложили Министерство образования и науки и Национальная академия наук Украины и одобрила Украинская нацкомиссия по вопросам правописания.

Как отмечается в объяснительной записке к документу, новая редакция украинского правописания разработана на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в разных сферах общественной, научной и культурной жизни.

25 апреля Верховная Рада приняла закон о государственном языке.

20 мая члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ по поводу украинского "языкового закона".

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