Новое правописание: основные изменения и полный текст

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Институт языкознания имени Александра Потебни НАН Украины опубликовал полный текст новой редакции Украинского правописания.

Также на сайте института появился краткий обзор основных изменений в новой редакции.

Так, слова проект, проекція тепер пишутся с буквой "є" – проєкт, проєкція.

Дікенс, Текерей и Бекі пишутся без удвоения согласных –кк-.

Слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное проявление чего-либо: архі-, архи-, бліц, гіпер-, екстра, макро, максі-, міді-, мікро-, мині-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш и слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб, обер, штабс, унтер пишуться тепер вместе - архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон.

Несклоняемые числительное пів со значением "половина" с последующим существительным пишем раздельно: пів аркуша, пів години, пів відра, пів Європи, пів Києва. Вместе с тем одним словом пишутся целостные понятия півострів, півзахисник, півмісяць.

Прилагательные окончания российских фамилий с окончанием -ой передаются через -ий: Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий, Трубецький, но Лев Толстой (исключение).

Слово священик теперь пишется с удвоением –нн – священник.

В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетания au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты: аудієнція и авдієнція, аудиторія и авдиторія, лауреат и лавреат, пауза и павза.

В словах греческого происхождения, которіе в украинском языке пишутся с ф, допускается орфографическая вариантность: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени.

22 мая Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания.