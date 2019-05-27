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27.05.2019, 20:51

Новое правописание: основные изменения и полный текст

Новое правописание: основные изменения и полный текст - Фото
Фото: facebook.com/movoznavstvo

22 мая Кабинет министров утвердил новую редакцию правописания

Институт языкознания имени Александра Потебни НАН Украины опубликовал полный текст новой редакции Украинского правописания.

Также на сайте института появился краткий обзор основных изменений в новой редакции.

Так, слова проект, проекція тепер пишутся с буквой "є" – проєкт, проєкція.

Дікенс, Текерей и Бекі пишутся без удвоения согласных –кк-.

Слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное проявление чего-либо: архі-, архи-, бліц, гіпер-, екстра, макро, максі-, міді-, мікро-, мині-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш и слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб, обер, штабс, унтер пишуться тепер вместе - архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон.

Несклоняемые числительное пів со значением "половина" с последующим существительным пишем раздельно: пів аркуша, пів години, пів відра, пів Європи, пів КиєваВместе с тем одним словом пишутся целостные понятия півострів, півзахисник, півмісяць.

Прилагательные окончания российских фамилий с окончанием -ой передаются через -ий: Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий, Трубецький, но Лев Толстой (исключение).

Слово священик теперь пишется с удвоением –нн – священник.

В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетания au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты: аудієнція и авдієнція, аудиторія и авдиторія, лауреат и лавреат, пауза и павза.

В словах греческого происхождения, которіе в украинском языке пишутся с ф, допускается орфографическая вариантность: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени.

22 мая Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания.

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Теги: украинский язык, правописание, правопис
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