Мать школьницы подала в суд на новое украинское правописание

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В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом суд сообщает на сайте.

Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы седьмого класса, просит признать противоправным и недействительным соответствующее постановление Кабмина N427 от 22 мая. По ее мнениею, правительство, принимая новое правописание, действовало за пределами своих полномочий и "не учло реального состояния развития украинского языка".

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

27 мая Институт языкознания имени Александра Потебни НАН Украины опубликовал полный текст новой редакции украинского правописания.