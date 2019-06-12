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12.06.2019, 17:59

Переход на новое правописание пока добровольный - Минобразования

Переход на новое правописание пока добровольный - Минобразования - Фото
Фото: facebook.com/movoznavstvo

Конкретный план имплементации правописания во все сферы общественной жизни сейчас разрабатывается

В переходный период каждое учреждение может самостоятельно принимать решение об использовании нового украинского правописания. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию", - сказали в Минобразования.

Конкретный план имплементации правописания во все сферы общественной жизни сейчас разрабатывается, говорят в министерстве. Предположительно, он будет представлен не раньше сентября.

22 мая Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания.

С основными изменениями можно ознакомиться тут.

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Теги: минобразования, украинский язык, правописание
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