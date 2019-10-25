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Новый глава Луганской ОГА объяснил, какие Зеленский дал задачи

Новый глава Луганской ОГА объяснил, какие Зеленский дал задачи - Фото
Сергей Гайдай (фото - hromadske.ua)
25.10.2019, 09:32

Сергей Гайдай считает, что главная задача - это "показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше"

Новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай озвучил главные приоритеты в работе, которые определил для него президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua.

"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться - пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - отметил Гайдай.

Гайдай считает, что главная задача - это "показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше".

"Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", - подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы через год можно было увидеть "не депрессивный регион, а огромную строительную площадку".

"Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий. Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять", - объяснил Гайдай.

Чиновник уточнил, что иногда общается с президентом. "И регулярно - с Андреем Ермаком (помощник президента, - ред.). Ермак — это действительно мой друг. Я давно его знаю", - сказал Гайдай.

По его словам, он впервые услышал о том, что может возглавить этот регион именно от Ермака.

Отвечая на вопрос, что ему сказал Ермак, Гайдай отметил: "Что если у меня не получится, то он мне по-дружески оторвет голову. Это буквальное выражение. Он мог этого не говорить - я и сам понимаю, что у меня нет права на ошибку".

Гайдай до назначения главой Луганской облгосадминистрации руководил Мукачевской районной администрацией и работал в Киевсовете.

  • 20 октября Кабинет министров согласовал назначение председателей Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций.
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припять Луганская ОГА приоритеты андрей ермак Сергей Гайдай
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