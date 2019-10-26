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Ермак: Вооруженные люди в Золотом "заряжены на негатив"

Ермак: Вооруженные люди в Золотом "заряжены на негатив" - Фото
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26.10.2019, 19:37

По словам помощника президента, во время общения с жителями Золотого они с Зеленским "получили поддержку людей" относительно разведения сил

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что в Золотом Луганской области, где запланировано разведение сил, президент Владимир Зеленский попросил вооруженных людей, которые не являются военными, "убрать оружие". Об этом он сказал в комментарии Цензор.нет, пишет главред издания Юрий Бутусов.

По словам Ермака, во время общения с местными жителями в Золотом они с президентом "получили поддержку людей" относительно разведения сил.

"Но нам также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил поговорить также и с этими людьми. Одна из групп размещалась в доме в Золотом, не на передовой. Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. Но люди заряжены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: "Знаю, что есть оружие - уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно", - сказал Ермак.

Он отметил, что для защиты Золотого есть армия, полиция, которые обеспечат безопасность людей.

Ранее сегодня было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Президент попросил его "убрать оружие", которое, по словам помощника президента Андрея Ермака, "есть в доме". На что человек ответил, что они якобы все делают по закону.

После этого в штабе операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме находятся в Золотом с оружием нелегально, и этому будет дана надлежащая правовая оценка.

"Активисты" записали видео в котором заявили, что "по приказу Зеленского добровольцев будут выбивать из Золотого", и что они не покинут населенный пункт.

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Владимир Зеленский Золотое блокпост разведение андрей ермак
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