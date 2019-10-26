"Активисты" в Золотом: Зеленский отдал приказ выбить нас - видео

Люди, которые находятся в Золотом для недопущения разведения сил, заявили после разговора с президентом Владимиром Зеленским, что останутся в населенном пункте "до последнего, чего бы нам это не стоило". Об этом говорится в Telegram-канале Останній блокпост.

"Сегодня президент Владимир Зеленский пытался уговорить нас покинуть позициӥ. Ему это не удалось. После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях он отдал личный приказ выкинуть нас из Золотого".

На видео обращения мужчина говорит, что "по приказу Зеленского добровольцев будут выбивать из Золотого".

"Мы назвали нашу акцию "Последний блокпост" и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг защищать Украину и ее граждан", - говорится в заявлении.

На другом видео в Telegram-канале Останній блокпост мужчина, который разговаривал с Зеленским, представился Денисом (позывной Янтарь). По данным СМИ, он является членом Нацкорпуса.

Ранее сегодня было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Зеленский попросил его "убрать оружие", которое, по словам помощника президента Андрея Ермака, "есть в доме". На что человек ответил, что они якобы все делают по закону.

Видео начала разговора Зеленского с людьми в военной форме.

После этого в штабе операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме находятся в Золотом с оружием нелегально, и этому будет дана надлежащая правовая оценка.

Как известно, в "акции" в Золотом принимает участие лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий со своими сторонниками. 9 октября на блокпосту в Кременной у них обнаружили оружие. Тогда полиция заявила, что изъяла оружие для проверки его легальности.