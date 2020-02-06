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Дело об угрозах Зеленскому. Зверобой вручили подозрение

Дело об угрозах Зеленскому. Зверобой вручили подозрение - Фото
Маруся Зверобой (Фото - скриншот из видео Всесвітньо-Броварське Телебачення - Facebook)
06.02.2020, 16:43

Волонтер отрицает, что ее видео с депутатом Фединой содержало угрозы президенту

Государственное бюро расследование сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой. Об этом она сообщила журналистам на выходе из здания ГБР.

Зверобой подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору. В октябре прошлого года она вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой опубликовала стрим, которым заинтересовались правоохранительные органы.

По словам Зверобой, в подозрении сказано, что Зеленский был на допросе, сказал, что Федину и Зверобой не знает, но счел содержание стрима угрозой.

Зверобой отрицает, что опубликованное видео содержало угрозы. "Если бы я хотела тебя грохнуть, я бы сказала: я тебя подорву", - заявила она.

  • В декабре ГПУ отказалась согласовать проект подозрения Федине и Зверобой.
  • Также в декабре ГБР в рамках этого дела проводило обыски у Зверобой.
  • Вчера ГБР вызвала Федину для вручения подозрения.

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Владимир Зеленский угроза жизни София Федина Маруся Зверобой
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