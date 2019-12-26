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Генпрокуратура вернула в ГБР проект подозрения Федине и Зверобой

Генпрокуратура вернула в ГБР проект подозрения Федине и Зверобой - Фото
София Федына (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
26.12.2019, 16:36

Проект подозрения в деле об "угрозах Зеленскому" был направлен в ГПУ еще месяц назад

Госбюро расследований пока не будет сообщать о подозрении депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой по делу о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому, так как Генпрокуратура отказалась согласовать проект подозрения. Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Укринформ.

О том, что ГБР направило проект подозрения в ГПУ, стало известно ровно месяц назад, 26 ноября.

"По поводу проекта уведомление о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины", - сказала Иванова. 

Таким образом, официально в этом деле пока нет подозреваемых.

По словам Ивановой, в дальнейшем следователи ГБР либо подготовят новый проект подозрения, либо откорректируют старый.

"Потому что здесь уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, по мере того, сколько доказательств будет добыто, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован", - уточнила Иванова.

Зверобой, которая имеет статус свидетеля в этом деле, побывала сегодня на допросе в ГБР. По словам волонтера, ее спрашивали о знакомстве с Фединой и отношении к президенту.

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Владимир Зеленский угрозы София Федина Маруся Зверобой
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