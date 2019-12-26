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Зверобой: На допросе в ГБР спрашивали об отношении к Зеленскому

Зверобой: На допросе в ГБР спрашивали об отношении к Зеленскому - Фото
Маруся Зверобой
26.12.2019, 14:53

Также Зверобой заявила, что подала заявление на директора ГБР Романа Трубу

Волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, заявила, что на допросе в ГБР по делу об "угрозах президенту Владимиру Зеленскому" ее спрашивали о знакомстве с народным депутатом Софией Фединой и отношении к президенту. Об этом Зверобой сказала журналистам после допроса.

По ее словам, в этом деле она имеет статус свидетеля.

"Что спрашивали? Знаю я Федину или нет. Ну все знают Федину… В основном о Федине и Facebook… Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, - это негативное отношение или положительное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда меня переживает, так на меня кричит, как бешеный", - сказала Зверобой.

К проведению допроса, по словам волонтера, у нее претензий нет. Следующий допрос назначен на 10 января.

Также Зверобой заявила, что подала заявление на директора ГБР Романа Трубу. Волонтер считает, что он мог совершить служебный подлог (ст. 366 УК).

"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (для проведения обыска, - ред.) с определением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет к меня какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением Шевченковского суда", - сказала Зверобой.

Это показалось ее адвокату странным, поэтому они подали заявление о преступлении.

  • 26 октября Федина вместе со Зверобой опубликовали в Facebook видео своей беседы, в ходе которой, как считает следствие, "высказывали угрозы убийством" Зеленскому.
  • 26 ноября в ГБР сообщили, что направили в ГПУ проект подозрения Федине и Зверобой.
  • 28 ноября у Зверобой прошел обыск, в ходе которого изъяли оружие.

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Владимир Зеленский София Федина Маруся Зверобой елена беленькая
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