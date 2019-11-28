Обыск у волонтера-блогера Маруси Зверобой: изъяли оружие

Маруся Зверобой (Фото - Маруся Звіробій/Facebook)

В ходе обыска у Елены Беленькой, известной как Маруся Зверобой, были изъяты мобильные телефоны и два охотничьих ружья. Об этом в комментарии журналистам заявил ее адвокат Андрей Писаренко.

По его словам, обыск начался в 6:45, а он сам с другим адвокатом прибыл в 8:45. К тому моменту, отметил он, уже были изъяты три мобильных телефона, которые Елена Беленькая отдала сама, а также блокнот с личными записями.

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Также следователи Госбюро расследований изъяли охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье. Они мотивировали изъятие тем, что оружие якобы хранилось без достаточного правового основания. Однако адвокат настаивает: в соответствии с Гражданским кодексом, эти вещи не ограничены в обращении.

Писаренко отметил, что обыск в помещении завершен, и сейчас проводится обыск транспортного средства. О задержании Биленькой речь пока не идет, добавил он.

Справка. Позавчера, 26 ноября, ГБР направило в ГПУ проект подозрения нардепу Евросолидарности Софии Федине и Беленькой. Следствие считает, что 26 октября в стриме они "высказывали угрозы убийством" президенту Владимиру Зеленскому. Сегодня утром к Зверобой нагрянули с обыском следователи ГБР.