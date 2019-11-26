"Режим Зеленского". Федина ответила на проект подозрения от ГБР

София Федына (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Депутат от Европейской солидарности София Федина заявила о том, что с сегодняшнего дня можно говорить о "режиме Зеленского". Об этом она написала в Facebook в ответ на информацию о проекте подозрения в отношении нее, который ГБР направило в Генеральную прокуратуру.

ГБР подозревает Федину в том, что она угрожала убийством президенту Владимиру Зеленскому в видео, записанном 26 октября. Помимо подозрения, в ГПУ направлен проект представления к Верховной Раде о снятии с Федины депутатской неприкосновенности.