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"Режим Зеленского". Федина ответила на проект подозрения от ГБР

"Режим Зеленского". Федина ответила на проект подозрения от ГБР - Фото
София Федына (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
26.11.2019, 14:48

ГБР подозревает депутата от Евросолидарности в том, что она угрожала убийством президенту

Депутат от Европейской солидарности София Федина заявила о том, что с сегодняшнего дня можно говорить о "режиме Зеленского". Об этом она написала в Facebook в ответ на информацию о проекте подозрения в отношении нее, который ГБР направило в Генеральную прокуратуру.

ГБР подозревает Федину в том, что она угрожала убийством президенту Владимиру Зеленскому в видео, записанном 26 октября. Помимо подозрения, в ГПУ направлен проект представления к Верховной Раде о снятии с Федины депутатской неприкосновенности.

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Владимир Зеленский подозрение неприкосновенность гбр София Федина
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