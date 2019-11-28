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Утром пришли с обыском к блогеру-волонтеру Марусе Зверобой: видео

Утром пришли с обыском к блогеру-волонтеру Марусе Зверобой: видео - Фото
Маруся Зверобой (фото - Володимир Бондаренко/Facebook)
28.11.2019, 10:01

С начала 2015 года Маруся Зверобой готовит бойцов для 79-й бригады ДШВ. Она проходит подозреваемой по "делу Федины" об "угрозах Зеленскому"

Утром 28 ноября сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к Елене Беленькой, известной в сети как блогер-волонтер Маруся Зверобой. Об этом она сообщила в стриме в Facebook в начале обыска.

В коротком ролике слышно, как мужчина, который называет себя следователем Госбюро расследований Игорем Ковизой, уточняет, что для безопасности при обыске присутствуют оперативники СБУ и спецназ "Альфа", и угрожает выломать двери, если их не откроют добровольно. Затем их впускают в квартиру.

Зверобой вызвала адвоката, однако сотрудники органов отказались ждать сторону защиты.

"Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон (он указан в постановлении) и мобильные телефоны всех участников", - произносит мужчина, после чего вскоре трансляция прерывается.

LIGA.net пробует получить у ГБР комментарий о ситуации.

Позавчера, 26 ноября, ГБР направило в ГПУ проект подозрения нардепу Евросолидарности Софии Федине и Беленькой. Следствие считает, что 26 октября в стриме они "высказывали угрозы убийством" президенту Владимиру Зеленскому

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София Федина Маруся Зверобой
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