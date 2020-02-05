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Угроза Зеленскому: ГБР вызвало Федину для вручения подозрения

Угроза Зеленскому: ГБР вызвало Федину для вручения подозрения - Фото
София Федына (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
05.02.2020, 11:02

Нардепа из Евросолидарности подозревают в угрозах убийством президенту

Государственное бюро расследований по поручению генерального прокурора вызвало для вручения подозрения 6 февраля депутата из фракции Европейская солидарность Софию Федину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В тексте повестки, опубликованной на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Федину подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его государственной деятельностью по предварительному сговору группы лиц.

Повестки отправлены по адресу регистрации Федины, месту фактического проживания и по месту работы.

  • 26 октября 2019 года Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео, которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.
  • В декабре ГПУ отказалась согласовать проект подозрения Федине и Зверобой.
  • Также в декабре ГБР в рамках этого дела проводило обыски у Зверобой.
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Владимир Зеленский генпрокурор гбр угроза жизни София Федина
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