Угроза Зеленскому: ГБР вызвало Федину для вручения подозрения

София Федына (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Государственное бюро расследований по поручению генерального прокурора вызвало для вручения подозрения 6 февраля депутата из фракции Европейская солидарность Софию Федину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В тексте повестки, опубликованной на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Федину подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его государственной деятельностью по предварительному сговору группы лиц.

Повестки отправлены по адресу регистрации Федины, месту фактического проживания и по месту работы.