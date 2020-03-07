Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции и Украинскую правду

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

И.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова подала в суд на издание Украинская правда и Центр противодействия коррупции (ЦПК), требуя опровержения недостоверной, на ее взгляд, информации. Об этом сообщила в Facebook сама Венедиктова.

Руководительница ГБР требует опровержения информации, опубликованной на сайте Украинской правды. Речь идет о материале под названием «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке», который для издания подготовил ЦПК.

В частности Венедиктова считает «фактами, не соответствующими действительности» содержащуюся в тексте материала информацию, о том, что ее муж Денис Колесник, сотрудник департамента киберполиции Нацполиции, «по словам собеседников Украинской правды, имеет огромное влияние на работу ГБР».

Также глава ГБР требует опровержения информации о том, что якобы благодаря мужу Венедиктовой на должность ее советника был назначен Руслан Бирюков, которого ЦПК называет «скандальным», и который, по информации авторов материала, долгое время работал в Нацполиции.

«Мне достаточно установить справедливость. Сумма иска - 150 тыс грвн - поровну от каждого ответчика. Это дело суда оставить/уменьшить/отказать, но в случае признания любой суммы - бенефициаром должны стать те, на кого не хватает внимания и средств государства», - написала Венедиктова в Facebook.

В феврале Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи. В ЦПК заявили, что таким образом полиция хочет получить разрешение суда на следственные действия против организации.