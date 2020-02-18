Полиция открыла дело против Шабунина по заявлению экс-регионала

Виталий Шабунин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи. В ЦПК заявили, что таким образом полиция хочет получить разрешение суда на следственные действия против организации.

Деркач сообщил в Facebook о своем заявлении против ЦПК 14 февраля. Он говорит, что заявление основано на данных "журналистов-расследователей".

Согласно этим данным, глава правления ЦПУ Виталий Шабунин и глава координационного совета благотворительной организации 100% Життя (прежнее название - Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД (ВЖЛ)) Дмитрий Шерембей якобы организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через Всеукраинскую сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД.

"В 2015–2017 гг через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США. По информации журналистов, часть денег использована по прямому назначению, а часть – просто выводилась на счета подставных ФОПов", - написал Деркач.

По его словам, дело открыто по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Дмитрий Шерембей ранее был членом правления ЦПК.

В организации считают, что депутат "придумал" эту схему. В заявлении говорится, что "ни ЦПК, ни какой-либо член организации никогда не получали даже примерно таких сумм средств за более чем восемь лет существования".

В ЦПК заявили, что обратятся в правоохранительные органы из-за заведомо ложного, по мнению активистов, заявления Деркача о преступлении.

Антикоррупционеры расценивают открытие дела как давление и считают, что цель - получать в суде разрешения на все следственные действия против организации.

9 октября 2019 г экс-регионал и внефракционный народный депутат IX созыва Андрей Деркач заявил, что передал правоохранителям документы, которые якобы свидетельствуют о вмешательстве дипломатов США в работу украинских правоохранителей по "делу Байденов".