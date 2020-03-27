Венедиктова ответила на скандалы с делами Гандзюк, Стерненко и дорогими часами

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила в Facebook на последние скандалы в медиапространстве с ее участием.

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Она пояснила, что хотя дело Стерненко и было передано из Нацполиции в СБУ по неээфективности, она его обсуждала с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, поскольку этот вопрос поставил в зале Верховной Рады нардеп и "об этом говорили активисты". По ее словам, с главой МВД обсуждались история дела и эффективность работы правоохранителей.

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СПРАВКА. Сергей Стерненко – экс-лидер Правого сектора в Одессе. В мае 2018-го года на него попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки . Гибель расследуют как убийство. С октября 2019-го Сергей Стерненко – экс-лидер Правого сектора в Одессе. В мае 2018-го года на него напали два человека . Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, а сам. Гибель расследуют как убийство. С октября 2019-го дело передали в СБУ.

Комментируя отстранение своего зама Виктора Трепака от дела об убийстве Гандзюк, она сказала, что группа прокуроров по делу остается неизменной. Департамент же надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство ее нового зама Алексея Симоненко. При этом Трепак продолжит заниматься "важными делами, которые он проводил", если он "не решит отойти".

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СПРАВКА. 31 июля 2018 года активистку из Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. В ноябре 2018 она умерла после двух месяцев госпитализации и 11 операций. Исполнитель и организатор преступления Сергей Торбин получил наказание 6,5 лет лишения свободы. Двое других участников группы получили 3 и 4 года тюремного заключения. В СБУ считают, что заказчиков преступления могло быть несколько.

Отвечая на обвинения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, что она якобы носит незадекларированные швейцарские часы за $10 000, Венедиктова заверила, что все вещи, которые попадают под декларирование, в ее декларации указаны.

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