ГПУ передала дело Стерненко в СБУ

Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)

Генеральная прокуратура не вручала подозрение экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко, однако предало его дело в СБУ. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил сегодня на брифинге, комментируя распространенную нардепом Слуги народа Александром Дубинским информацию о том, что он встречался с Сергеем Стерненко и якобы сообщил ему о подозрении.

"В этом органе - следственном управлении СБУ - собрано несколько таких производств (о нападениях на гражданских активистов - ред.), соответственно, есть смысл, чтобы все эти производства были собраны в едином следственном органе", - объяснил Рябошапка.

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Он также добавил, что Стерненко не пребывает сейчас в статусе подозреваемого.

"Стерненко - не подозреваемый. Ему подозрение еще не предъявили. Я действительно встречался со Стерненко и речь не шла о каком-то конкретном уголовном расследовании, речь шла о нападении на людей, которые занимали активную гражданскую позицию в Одессе и о том, что жизни и здоровью этих людей есть серьезные угрозы", - заявил генпрокурор.

24 мая 2018 года на Фонтанской дороге на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран.

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