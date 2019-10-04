ГПУ передала дело Стерненко в СБУ

Генеральная прокуратура не вручала подозрение экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко, однако предало его дело в СБУ. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил сегодня на брифинге, комментируя распространенную нардепом Слуги народа Александром Дубинским информацию о том, что он встречался с Сергеем Стерненко и якобы сообщил ему о подозрении.
"В этом органе - следственном управлении СБУ - собрано несколько таких производств (о нападениях на гражданских активистов - ред.), соответственно, есть смысл, чтобы все эти производства были собраны в едином следственном органе", - объяснил Рябошапка.
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Он также добавил, что Стерненко не пребывает сейчас в статусе подозреваемого.
"Стерненко - не подозреваемый. Ему подозрение еще не предъявили. Я действительно встречался со Стерненко и речь не шла о каком-то конкретном уголовном расследовании, речь шла о нападении на людей, которые занимали активную гражданскую позицию в Одессе и о том, что жизни и здоровью этих людей есть серьезные угрозы", - заявил генпрокурор.
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