В ГПУ отреагировали на слухи о подготовке подозрения Порошенко

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральная прокуратура не намерена заранее анонсировать процессуальные действия по делам высших должностных лиц. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос о подготовке подозрения пятому президенту Петру Порошенко в злоупотреблении властью.

"Чем наша прокуратура будет отличаться от предыдущих: мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения", - объяснил генпрокурор

В то же время, по словам Рябошапки, у ГПУ есть много материалов по делам высших должностных лиц.

"Мы активно работаем, и в нашей работе органов досудебных расследований есть много материалов по высоким должностным лицам, бывшим народным депутатам и действующим народным депутатам. В ближайшее время все узнают о деталях", - сказал он.

Ранее в ГБР рассказали, фигурантом каких дел является Порошенко.

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