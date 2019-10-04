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В ГПУ отреагировали на слухи о подготовке подозрения Порошенко

В ГПУ отреагировали на слухи о подготовке подозрения Порошенко - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 12:45

Рябошапка заявил, что вскоре детали о делах высших должностных лиц станут известны общественности

Генеральная прокуратура не намерена заранее анонсировать процессуальные действия по делам высших должностных лиц. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос о подготовке подозрения пятому президенту Петру Порошенко в злоупотреблении властью.

"Чем наша прокуратура будет отличаться от предыдущих: мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения", - объяснил генпрокурор

В то же время, по словам Рябошапки, у ГПУ есть много материалов по делам высших должностных лиц.

"Мы активно работаем, и в нашей работе органов досудебных расследований есть много материалов по высоким должностным лицам, бывшим народным депутатам и действующим народным депутатам. В ближайшее время все узнают о деталях", - сказал он.

  • Ранее в ГБР рассказали, фигурантом каких дел является Порошенко.

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