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Стало известно, в каких делах ГБР фигурирует Порошенко: список

Стало известно, в каких делах ГБР фигурирует Порошенко: список - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
03.10.2019, 15:33

Во всех производствах пятый президент проходит как свидетель

Стало известно, в каких именно 12 уголовных производствах Госбюро расследований фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Информацию об этом сообщили в самом бюро, пишут Українські новини.

В частности, имя Порошенко фигурирует в деле об обстоятельствах организации прохода кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода Кузница на Рыбальском и телеканала Прямой.

В списке также дело о возможном влиянии Порошенко на конкурсный отбор кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного административного суда (ОАСК) Киева по делу о национализации Приватбанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

ГБР проверяет возможные нарушения при направлении представления на назначение экс-премьера Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1500 га к землям запаса государственной собственности.

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В расследовании ведомства также находятся производства о возможной утрате материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы Ивушка Украинского общества слепых и возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

В Госбюро отметили, что следователи не давали разрешения на разглашение информации о проведении обысков и экспертиз для недопущения нарушения прав участников уголовных производств.

  • 1 октября директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел. Во всех он проходит в качестве свидетеля.
  • 2 октября источник Интерфакса сообщил о подготовке Генпрокуратурой подозрения Порошенко и ряду депутатов. В пресс-службе ГПУ сказали, что не владеют такой информацией.
  • В партии Порошенко, реагируя на информацию о возможном деле от ГПУ, заявили, что за этим стоит президент Владимир Зеленский.

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