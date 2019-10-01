В ГБР уточнили, в скольких уголовных делах фигурирует Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые ведет ГБР. Об этом Труба сказал в интервью ТСН.

По словам директора ГБР, во всех этих делах Порошенко является свидетелем.

"Есть производства, где мы устанавливаем возможность совершения правонарушения по фактам уклонения от уплаты налогов и реализации средств по сделкам с продажи завода Кузница на Рыбальском, а также по фактам возможных противоправных действий и легализации средств по фактам продажи телеканала Прямой, а также по фактам возможного вмешательства в деятельность судебной системы", - рассказал он.

Труба уточнил, что эти дела были открыты после обращений различных физических лиц. "Следователи, расследующие эти уголовные производства, они профессионально подходят к процессу расследования", - добавил чиновник.

Также он заявил, что сам Порошенко "часто политизирует действия и процессы и искажает факты". Труба напомнил, что факт регистрации уголовного производства не свидетельствует о вине человека, а лишь предоставляет возможность установить истину. "Есть состав преступления - есть подозрение, нет состава преступления - мы принимаем решение о закрытии", - сказал он. И напомнил: регистрация уголовного производства - это норма закона, которую ГБР не может нарушать.

27 сентября Порошенко допросили в НАБУ по делу экс-нардепа Дмитрия Крючкова об аферах в сфере энергетики.

На сегодня планировался допрос Порошенко на полиграфе в рамках одного из производств, на который пятый президент не явился.

Читайте также: Порошенко возле здания Рады поймали на нарушении ПДД: видео