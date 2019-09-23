Порошенко возле здания Рады поймали на нарушении ПДД: видео

Пятого президента Украины, нардепа от Европейской солидарности Петра Порошенко заметили при нарушении правил дорожного движения. Об этом идет речь в видео Youtube-проекта Зупини лося.

Блогеры проводили "рейд" возле здания Верховной Рады на улице Грушевского на выполнение правил депутатами и их водителями. Так, в одном из эпизодов был замечен Порошенко, который выходил из автомобиля Mersedes в запрещенном для парковки месте. Кроме того, пятый президент сразу перешел проезжую часть - на пешеходном переходе, однако на красный сигнал светофора.

На возгласы журналиста Порошенко не ответил - вместе с охраной он направился по своим делам на противоположной стороне улицы.

Как отметили авторы проекта, согласно действующему законодательству, оба нарушения оцениваются соответственно в 255 и 51 гривню штрафа.

Корреспондент LIGA.net попытался связаться с пресс-секретарем пятого президента Святославом Цеголко, однако на телефонный звонок тот не ответил.

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