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Порошенко допросили в НАБУ. Известно, по какому делу

Порошенко допросили в НАБУ. Известно, по какому делу - Фото
Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 16:22

Детективы Национального бюро провели допрос пятого главы государства по уголовному делу. Собеседник LIGA.net говорит, что по делу Крючкова

23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро допросили пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"У нас в понедельник (23 сентября, – ред.) на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток", – сказал в эфире глава САП.

В то же время, он не уточнил, в каком именно деле происходил допрос Порошенко.

Собеседник корреспондента LIGA.net в прокуратуре сообщил, что Порошенко допрашивали в рамках дела бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова об аферах в сфере энергетики.

  • 15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова на 60 суток с альтернативой залог. В этот день он дал показания против Петра Порошенко, его соратника Игоря Кононенко и диреткора НАБУ Артема Сытника. 19 апреля адвокат Крючкова внес за него залог 7 млн грн, и тот покинул СИЗО.
  • Также в этом деле НАБУ подозревает бывшего руководителя "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленкова. По данным следствия, он скрывается в России.
  • За два дня до первого тура президентских выборов программа Схемы выпустила расследование, в котором говорилось, что первый замглавы фракции БПП Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго.
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порошенко допрос энергетика набу Крючков
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