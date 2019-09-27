Порошенко допросили в НАБУ. Известно, по какому делу

Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро допросили пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"У нас в понедельник (23 сентября, – ред.) на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток", – сказал в эфире глава САП.

В то же время, он не уточнил, в каком именно деле происходил допрос Порошенко.

Собеседник корреспондента LIGA.net в прокуратуре сообщил, что Порошенко допрашивали в рамках дела бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова об аферах в сфере энергетики.