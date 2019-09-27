Порошенко допросили в НАБУ. Известно, по какому делу

23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро допросили пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"У нас в понедельник (23 сентября, – ред.) на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток", – сказал в эфире глава САП.
В то же время, он не уточнил, в каком именно деле происходил допрос Порошенко.
Собеседник корреспондента LIGA.net в прокуратуре сообщил, что Порошенко допрашивали в рамках дела бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова об аферах в сфере энергетики.
- 15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова на 60 суток с альтернативой залог. В этот день он дал показания против Петра Порошенко, его соратника Игоря Кононенко и диреткора НАБУ Артема Сытника. 19 апреля адвокат Крючкова внес за него залог 7 млн грн, и тот покинул СИЗО.
- Также в этом деле НАБУ подозревает бывшего руководителя "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленкова. По данным следствия, он скрывается в России.
- За два дня до первого тура президентских выборов программа Схемы выпустила расследование, в котором говорилось, что первый замглавы фракции БПП Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго.