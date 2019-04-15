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15.04.2019, 20:05

В Борисполе НАБУ задержало фигуранта "дела Кононенко"

В Борисполе НАБУ задержало фигуранта "дела Кононенко" - Фото
Дмитрий Крючков

Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину

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15 апреля детективы НАБУ задержали в аэропорту Борисполь главу правления ЗАО ХК Энергосеть Дмитрия Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сегодня Крючкова экстрадировали из Германии в Украину.

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"Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту Борисполь", - сказано в сообщении.

В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения Крючкову.

Детективы НАБУ будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346 млн грн.

В расследовании Схем речь шла о том, что первый замглавы фракции БПП и соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами (Григорием и Игорем) могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго, контрольный пакет которых принадлежит государству. 
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров якобы Крючкова, Суркисов и Коненко.

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Теги: Дмитрий Крючков, игорь кононенко, энергосеть
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