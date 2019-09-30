Стала известна дата допроса Порошенко на полиграфе

С пятым президентом Петром Порошенко планируют завтра, 1 октября, провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, передает УНИАН.
В учреждении подтвердили информацию о планах исследования, однако другую информацию озвучивать не стали. Также неясно, планирует ли пятый президент во вторник проходить исследование.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что все детали могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.
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