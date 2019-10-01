Порошенко не явился на экспертизу с полиграфом

Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на назначенный Государственным бюро расследований допрос с применением полиграфа. Об этом сообщил журналистам заведующий отдела психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

"Была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению, ждем, экспертиза не отменяется... если Петр Алексеевич найдет возможность и приедет, мы экспертизу проведем," - сказал Ирхин.

Ирхин подчеркнул, что судебно-психологическая экспертиза не предполагает проведение ее в прямом эфире, как это предлагал Порошенко. Также Ирхин отказался комментировать, в рамках какого расследования назначена экспертиза.