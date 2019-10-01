Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко не явился на экспертизу с полиграфом

Порошенко не явился на экспертизу с полиграфом - Фото
Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 14:15

Ранее пятый президент заявлял, что готов к допросу с полиграфом только в прямом эфире

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на назначенный Государственным бюро расследований допрос с применением полиграфа. Об этом сообщил журналистам заведующий отдела психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

"Была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению, ждем, экспертиза не отменяется... если Петр Алексеевич найдет возможность и приедет, мы экспертизу проведем," - сказал Ирхин.

Ирхин подчеркнул, что судебно-психологическая экспертиза не предполагает проведение ее в прямом эфире, как это предлагал Порошенко. Также Ирхин отказался комментировать, в рамках какого расследования назначена экспертиза.

Напишите нам
Петр Порошенко гбр полиграф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 