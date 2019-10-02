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У Порошенко уверены, что за делами против него стоит Зеленский

У Порошенко уверены, что за делами против него стоит Зеленский - Фото
Петр Порошенко и фракция Европейская солидарность (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 19:36

В Евросолидарности заявили, что Зеленский провел в Офисе президента специальное совещание

В партии пятого президента Петра Порошенко Европейской солидарности считают, что за уголовными делами в отношении него стоит лично действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении политсилы.

В Евросолидарности заявили, что владеют информацией о том, что одно из совещаний в Офисе президента под руководством Зеленского касалось вопроса уголовного преследования Порошенко. На нем, по данным партии, давались соответствующие поручения генпрокурору Руслану Рябошапке, Госбюро расследований Романа Трубы и другим силовым структурам.

У Порошенко также вспомнили сообщения отдельных СМИ о якобы подготовке подозрения ему Генпрокуратурой и заявили, что из ГПУ произошла утечка информации. В партии пятого президента это связали с "эмоциональной нестабильностью людей", причастных к подписанию формулы Штайнмайера.

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Кроме того, в ЕС также заявили о причинно-следственной связи между решением переговорной группы в Минске и якобы открытием уголовного дела ГПУ. И добавили, что "запугивания" не остановят Порошенко и Евросолидарность.

  • Накануне директор ГБР сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел. Во всех он проходит в качестве свидетеля.
  • Сегодня источник Интерфакса сообщил о подготовке Генпрокуратурой подозрения Порошенко и ряду депутатов. В пресс-службе ГПУ сказали, что не владеют такой информацией.

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Петр Порошенко европейская солидарность уголовные дела генпрокуратура Владимир Зеленский офис президента
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