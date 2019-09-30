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Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию

Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию - Фото
Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.09.2019, 19:25

Пятый президент намерен выплатить несколько миллионов гривень за достоверную информацию о заказчике и исполнителях

Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает солидное финансовое вознаграждение тем, кто предоставит следствию информацию о недавних атаках на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее имущество. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Порошенко в Facebook.

Он напомнил, что на днях посетил Гонтареву в Лондоне и заявил, что недавние ДТП, поджог машины и дома экс-главы НБУ - это месть за ее реформы в Нацбанке. Поведение врагов Гонтаревой Порошенко назвал бандитским.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал Порошенко.

Пятый президент добавил, что круг подозреваемых в деле "не так уж и широк". И отметил важность установления и наказания причастных легальным способом.

  • 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы. Экс-глава НБУ не исключает, что это реализация угроз со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского
  • Утром 5 августа Гонтарева сообщила, что ночью сожгли автомобиль жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • На прошлой неделе Гонтарева заявила, что у нее в Украине уже ничего не осталось и она не будет возвращаться в страну.

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