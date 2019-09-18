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Гонтарева о поджоге дома и реакции Порошенко: Даже СМС не написал

Гонтарева о поджоге дома и реакции Порошенко: Даже СМС не написал - Фото
Валерия Гонтарева и Петр Порошенко (фото - пресс-служба НБУ)
18.09.2019, 11:48

Бывшый руководитель Национального банка Украины утверждает, что после увольнения не виделась с пятым президентом

После пожара в киевском доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревов пятый президент Петр Порошенко, при котором она занимала упомянутую должность, ей "даже смс не написал". Об этом она сказала Левому берегу.

На вопрос журналиста, общается ли она в Порошенко и не звал ли пятый президент ее в список партии Евросолидарность перед выборами в Раду, экс-чиновница ответила "нет".

"Я уволилась 10 мая 2017-го, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?" Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже СМС не написал", - сообщила она.

Гонтарева, однако, благодарна партии Порошенко за заявление по поводу поджога дома, которое журналист назвал "пиаром".

"Я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дома..." - не закончила она.

Сегодня Порошенко в кулуарах Рады заявил, что "тяжело представить международные последствия, которые повлекут за собой это преступление".

Справка. Гонтарева хорошо знакома с Порошенко еще с начала 2000-х, когда тот активно занимался развитием своего банка Мрия (в 2006-м продан российскому ВТБ). В бытность инвестбанкиром, по данным издания ЗН, Гонтарева занималась структурированием сделок по привлечению финансирования для развития бизнеса Roshen в РФ.

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