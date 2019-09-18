Порошенко о поджоге у Гонтаревой: Тяжело представить последствия

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко считает, что поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой будет иметь серьезные международные последствия для Украины. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"Тяжело представить себе международные последствия, которые повлекут за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. И это точно то, что нам не нужно во время начала работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу", - заявил Порошенко.

По мнению Порошенко, реакция властей на предыдущий акт вандализма в отношении Гонтаревой, а именно поджог автомобиля ее сына, остался без должного внимания со стороны нынешней украинской власти.

"Сейчас власть должна пройти испытания на то, чтобы у нас в стране не было возвращения к разгулу бандитизма середины 90-х, где эти негодяи привыкли жить", - добавил он.

Справка. Гонтарева хорошо знакома с Порошенко еще с начала нулевых, когда будущий президент активно занимался развитием своего банка Мрия (в 2006 году был продан российскому ВТБ). А в бытность инвестбанкиром, по данным издания Зеркало недели, Гонтарева занималась структурированием сделок по привлечению финансирования для развития бизнеса Roshen в России.

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