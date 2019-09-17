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Дом Гонтаревой. Полиция не исключает даже "короткое замыкание"

Дом Гонтаревой. Полиция не исключает даже "короткое замыкание" - Фото
Сгоревший дом (Фото - пресс-служба Нацполиции Киевской области - Facebook)
17.09.2019, 12:08

17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка

На месте поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах нашли светошумовую ракету. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Не было коктейля Молотова. Мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств", - сказал он.

Уточняя, что за ракета, Жукович предположил, что она может оказаться как военной, так и самодельным устройством.

Версию о том, что была брошена бутылка с зажигательной смесью, Жукович назвал домыслами журналистов.

Но отрабатываются все версии, поэтому с доказательствами сейчас работают эксперты, которые должны подтвердить или опровергнуть версию с легковоспламеняющейся жидкостью. 

"Мы не исключаем даже версию короткого замыкания", - подчеркнул он.

Предварительно отрабатывается версия с незаконным проникновением на территорию дома. На камерах видеонаблюдения зафиксирован один человек.

Говоря о перспективах объединения с предыдущими эпизодами - в частности, поджогом автомобиля, Жукович отметил, что полиция Киевской области пока что ведет дело по факту пожара в Гореничах.

"Если будут признаки того, что преступления и нападения, которые осуществляются на имущество семьи экс-руководителя Нацбанка, тогда прокуратура, наверное, объединит эти производства и определит, кто их будет расследовать - полиция Киевской области, Киева или Нацполиция", - сказал он.

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поджог валерия гонтарева дом
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